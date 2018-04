Taxler sollte Frau suchen - und überfuhr sie: Zehn Monate Haft

Aus einer Suchaktion wurde im Mai 2017 eine Tragödie: En Taxifahrer überfuhr nachts im Salzburger Flachgau jene Frau, nach der auftragsgemäß suchen sollte. Die 52-Jährige starb an inneren Blutungen.

Das spätere Unfallopfer soll nach einem Streit mit ihrem Freund aus dem Haus gelaufen sein. Ihre Mutter erinnert sich am Montag beim Prozess im Straflandesgericht Salzburg an das letzte Telefonat mit der Tochter: Sie habe Angst gehabt, dass sich die 52-Jährige etwas antun könnte und deshalb ein Taxi bestellt, um zu dem Paar zu fahren. Vor deren Haus trafen Kundin und Taxler auf den Lebensgefährten der Frau: Er beschrieb, dass die 52-Jährige in eine Wiese gelaufen sei und er sie in der Dunkelheit nicht finden könne.