Taxler bremsen Uber vorerst aus

Dass Uber im Krisenfall schnell reagiert, hat das Unternehmen vergangenes Frühjahr unter Beweis gestellt. Im April 2018 wurde die erste einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen erlassen.

Der Grund: Missachtung der Rückkehrpflicht.

Das Beste aus zwei Welten

Mietwagen (so sieht es die Wiener Landesverordnung vor und Uber arbeitet in Wien nur mit Mietwagen) müssen nach Vollendung einer Fahrt in ihre Betriebsstätte zurückfahren und dürfen Aufträge nicht direkt von der Straße annehmen. Das dürfen nur Taxis, dafür müssen sich Taxis an den verpflichtenden Taxitarif halten. Uber suchte sich, vereinfacht gesagt, das Beste aus beiden Welten: Vermittelte Fahrten wie ein Taxiunternehmen, setzte den Preis fest wie ein Mietwagenfahrer. Wettbewerbswidrig, sagte das Wiener Handelsgericht.

Nach diesem Entscheid brauchte Uber zweieinhalb Tage – dann war die App mit neuem System zurück.

Zu Ende war die Debatte dann noch lange nicht. Die Taxifunkzentrale 40100 sah nämlich auch nach der Systemumstellung Gesetzeswidrigkeiten und brachte neue Klagen ein. Die Gerichte gaben der Taxifunkzentrale wieder und wieder recht. Insgesamt wurden dadurch Strafzahlungen in der Höhe von insgesamt 1,24 Millionen Euro fällig. Rund die Hälfte davon hat Uber beglichen.

Hürde 2: Neues Gesetz

Doch auch mit Niederlassung und Gewerbeberechtigung ist unklar, wie lange das System Uber in seiner Form in Österreich weiter bestehen kann.

Das Parlament hat im Juni eine Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes auf den Weg gebracht. Taxi und Mietwagen sollen zu einem Einheitsgewerbe werden. Die Entwurfsvorschlag sieht vor: Mietwagenfahrer müssen künftig einen Taxischein machen und sich bei der Berechnung der Fahrt an den Taxitarif halten.

Auch hier reagierte Uber schnell. Das Unternehmen drohte, sich zurückzuziehen, sollte das Gesetz in seiner geplanten Form kommen, und hat eine Petition für „faire Preise, höhere Qualität, mehr Innovation und moderne Mobilität“ gestartet. Mehr als 42.000 Menschen haben die Petition bereits unterstützt.

Daraufhin erklärte ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger, der das Gesetz eingebracht hatte: Die zuständigen Landeshauptleute können, müssen aber nicht Fixtarife einführen.

Damit liegt der Ball diesbezüglich bei der Stadt Wien.