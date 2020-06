Taxi-Mord: Familie kritisiert Mordermittlungen

Erleichterung, aber auch Schock, weil alte Wunden wieder aufgerissen werden – das empfindet die Familie Becker jetzt, da der Mord an ihrem Ehemann und Vater Kurt nach 19 Jahren endlich aufgeklärt ist. "Was damals passiert ist, haben wir in eine Schublade gesteckt und konnten es nie verarbeiten. Jetzt ist das endlich möglich", sagt die Witwe.

Wie berichtet, soll der damals 22-jährige Markus K. aus dem Tennengau den 43-jährigen Taxilenker Kurt Becker am 27. Dezember 1994 zu einer Waldlichtung in Elsbethen bei Salzburg gelotst, geschlagen, ausgeraubt und in einem Bach ertränkt haben. Und das wegen einer Beute von 8000 Schilling, umgerechnet 580 Euro.

K. hat drei Jahre später Selbstmord begangen.