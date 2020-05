Tausende Studenten suchen billigen Wohnplatz

„Wir haben jedes Jahr etwa 600 freie Plätze, die wir vergeben können. Bei uns haben sich 2012 aber fast 4000 Studenten beworben“, sagt Walter Tancsits von der Wohnheimgesellschaft Stuwo, die in Wien acht von insgesamt 80 Heimen betreibt. Heuer habe man für das Sommersemester einen Bewerberstopp ausrufen müssen. „Trotzdem haben sich noch 200 Studenten beworben“, sagt Tancsits und schüttelt den Kopf. „Manche bewerben sich sogar drei Jahre im Voraus, um ja ihren Heimplatz sicher zu haben.“

Die Suche nach einem Platz ist auch in den Bundesländern längst nicht mehr einfach. „Vor allem in Graz und Innsbruck ist es schwierig, weil auch hier der Wohnraum sehr knapp ist“, sagt Barbara Stieber vom Anbieter home4students. In Graz ist man derzeit mit zwei Wohnheimen mit insgesamt 404 Plätzen vertreten. „Im Jahr 2012 hatten wir in Graz allein für das Wintersemester mehr als 1100 Anmeldungen.“ In Innsbruck war der Andrang ähnlich hoch. Wer eine Chance auf einen Platz haben möchte, sollte sich mindestens sechs Monate vorher anmelden.