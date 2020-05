Tausende Kärntner ohne Strom

3000 Kärntner Haushalte waren bis Sonntagvormittag ohne Stromversorgung. Schuld waren die starken Schneefälle in der Nacht zum Sonntag: Bäume stürzten um und kappten Stromleitungen. Betroffen waren das Gurktal, Metnitztal und Görschitztal. Bis Sonntagnachmittag konnte mehr als die Hälfte der Haushalte wieder an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Auch in einigen Klagenfurter Straßenzügen kam es Samstagnacht zu einem Stromausfall wegen Blitzschlages, doch diese Schäden wurden rasch behoben. Die Feuerwehr stand in der Nacht zum Sonntag in weiten Teilen des Bundeslandes im Großeinsatz: So gab es in Unter- und Mittelkärnten Dutzende überschwemmte Keller und vermurte Straßen als Folge des starken Regens.

In Feldkirchen und St. Veit mussten die Feuerwehren am Sonntag ebenfalls vermehrt ausrücken: Es galt, unter der Schneelast umgestürzte Bäume von Fahrbahnen zu entfernen.