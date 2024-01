Tanz auf dem Vulkan gegen den Kulturtod in der Stadt Hall

„Diese Kürzungen quer durch die Bank sind für mich nicht nachvollziehbar“, sagt Mumelter. Damit ist sie nicht alleine. Das „Forum Kultur Hall“, eine Plattform zeitgenössischer Kulturvereine, hat nach Bekanntwerden der Streichungen eine Online-Petition unter dem Titel „Nein zu #HALLbiert“ gestartet. Fast 6.000 Personen haben sie unterstützt.

Darunter auch bekannte Namen wie jene der Tiroler Schauspielbrüder Gregor Bloéb und Tobias Moretti oder auch etlicher Kabarettisten von Thomas Maurer bis Dirk Stermann. Mit Helga Rabl-Stadler reiht sich auch die ehemalige Leiterin der Salzburger Festspiele ein.

Vielfalt von Sub- bis Hochkultur

Die Unterstützerriege unterstreicht die Vielfalt von Sub- bis Hochkultur in Hall, mit der auch der Tourismus wirbt. So genießt etwa das von der Haller Galerie St. Barbara seit Jahrzehnten organisierte Osterfestival Tirol internationales Renommee. Leiterin, Hannah Crepaz, warnt, „dass eine drastische Kürzung von 50 Prozent bedeutet, dass es manches nicht mehr geben kann.“

Sie nennt unter anderem das ebenfalls über Tirol hinaus bekannte Literaturfestival Sprachsalz. Crepaz und Mumelter müssen hingegen ihre Programme einkürzen.