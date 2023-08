Tagelang Extremtemperaturen: Hitzewarnungen für Österreich

Alarmiert zeigen sich auch die Behörden in Kärnten. Laut der Landesstelle von GeoSphere Austria "wird ab Samstag eine Hitzewelle erwartet", teilte das Land am Freitag mit. Demnach würden die Temperaturen am Samstag in den Niederungen bis auf 30 Grad steigen. Am Sonntag könnten die Temperaturen schon 33 Grad erreichen.

!Voraussichtlich hält die Hitzewelle bis Donnerstag an, örtlich können die Temperaturen sogar auf bis zu 35 Grad stiegen. Auch die Nächte werden noch etwas wärmer", so das Land. Am Donnerstag könnte es zusätzlich schwül werden – „was eine weitere Belastung für den Kreislauf bedeutet“, sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner.