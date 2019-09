Tag X für Heinz Schaden: OGH entscheidet ab Dienstag

Alle anderen Angeklagten brachten Berufung und Nichtigkeitsbeschwerden ein. Ihre Chancen auf ein anderes Urteil in der am kommenden Dienstag und Mittwoch öffentlich geführten Verhandlung stehen allerdings nicht allzu gut. Die Generalprokuratur hat als höchste Staatsanwaltschaft der Republik im Mai 2019 dem OGH empfohlen, die Schuldsprüche zu bestätigen. Es wurden keine Fehler in der rechtlichen Beurteilung festgestellt. An diese Empfehlung ist der OGH freilich nicht gebunden.

Wie kam es zu der Anklage? Im U-Ausschuss des Landtags zum Salzburger Finanzskandal wurde der Swap-Deal zwischen Stadt und Land im Frühjahr 2013 zum Thema. Die damalige Ausschussvorsitzende Rössler brachte daraufhin die Anzeige beim Bundesamt für Korruptionsbekämpfung ein. Wenig später nahm die Korruptionsstaatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf.

Für die Stadtpolitik ist der Ausgang des Verfahrens auch abseits von Ex-Bürgermeister Schaden von großer Bedeutung. Der aktuelle Magistratsdirektor ist ebenfalls unter den Verurteilten. Wie es mit ihm und den Anwaltskosten von Schaden weitergehen soll, will die Stadtpolitik am Donnerstag besprechen.