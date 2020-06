Raufende Gäste mit Kabelbinder gefesselt

Gesetz hin oder her – in der Branche sei dieses Verhalten verpönt, sagt Nabil Horvath vom Österreichischen Wachdienst (ÖWD). „Ich kenne keinen seriösen Sicherheitsdienst, der Kabelbinder einsetzt – das ist ein absolutes Tabu. Auch Fixiergriffe sind grundsätzlich der Polizei vorbehalten. Wir setzen auf mündliche Deeskalation“, betont er. Bei einer Rauferei dürften Securitys allenfalls dazwischengehen und die Streithähne an die frische Luft setzen – das sei das beste Mittel, um erhitzte Gemüter abzukühlen.