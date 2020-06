Wiener starb im Kampf gegen Assad

Rund 80 Männer aus Österreich kämpfen im Bürgerkrieg in Syrien. Die meisten an der Seite der Rebellen, die das Assad-Regime bekämpfen. Auch der Tschetschene Hasan B., der zuletzt mit seiner Frau und vier Kindern in Wien-Hietzing lebte, zog in diesen Krieg. Er starb. So wie bereits zehn weitere Männer aus Österreich. "Ich weiß nicht, warum er nach Syrien gegangen ist", sagt Witwe Zarema O. "Er hat mir gesagt, er reist in die Ukraine. Dann stand die Polizei vor der Tür und sagte, er ist in Syrien gestorben."

"Uns ist bekannt, dass im Land Männer rekrutiert und radikalisiert werden", sagt Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums. Der Verfassungsschutz ist alarmiert. Punktgenaue Zahlen sind nicht bekannt. "Es ist schwierig, präzise Informationen darüber zu erhalten", sagt Grundböck.