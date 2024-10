Nominiert wurden unter anderem " Superwahljahr", "Renaturierung", "Swiftie " - so werden Fans der US-Pop-Ikone Taylor Swift genannt - oder "Vokaki", eine Abkürzung für "Volkskanzler Kickl", die der Journalist Günther Traxler und der Kabarettist Christoph Grissemann geprägt haben.

Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) sucht in Kooperation mit der APA - Austria Presse Agentur die Nachfolge für "Kanzlermenü", das letztjährige Wort des Jahres , das auf Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zurückging. Dieser hatte gemeint, ein Hamburger bei McDonald's sei die "billigste warme Mahlzeit in Österreich". Unter den zehn Vorschlägen, die es heuer auf die Shortlist geschafft haben, findet sich diesmal kein Sager eines Volksvertreters.

Unwörter und Jugendwörter

Gesucht werden auch das Unwort, das Jugendwort, der Spruch und der Unspruch des Jahres. Unter den Unwort-Kandidaten finden sich "Jahrhunderthochwasser", "Remigration", "Volkskanzler" - die Selbstbezeichnung von FPÖ-Obmann Herbert Kickl für den Fall, dass er der nächste Bundeskanzler werden sollte - oder "Talahon", eine Drohung bzw. Aufforderung an junge Frauen seitens junger Männer mit arabischem Migrationshintergrund, die ins Deutsche übersetzt "Komm mal her!" lautet.

Beim Jugendwort kann zwischen "Aura", "Brat" - slawisch für "Bruder" bzw. "enger Freund" - "cooked" - die GenZ bezeichnet damit den Zustand anhaltender Erschöpfung - oder "demure" - ein TikTok-Trend, der Bescheidenheit, Zurückhaltung betont - gewählt werden. Etwas irritierend mutet an, dass auch das seit Generationen gebräuchliche gesprächseinleitende "Heast" und "Merksch selba" als Jugendwörter durchgehen - letzteres wird in Westösterreich, speziell in Tirol von allen Altersklassen benutzt, um damit auszudrücken, dass die Gesprächspartnerin bzw. der Gesprächspartner Unsinn von sich gibt.