Superbowl: Die importierte Leidenschaft

Schauen und Spielen: Football in Österreich

Große Football-Fans wissen wahrscheinlich seit Wochen, wo sie den Sonntag verbringen werden. Für alle, die spontan Lust haben:

Die größte Super-Bowl-Party Europas findet laut Veranstalter Puls 4 in der Erste Bank Arena (22., Attemsgasse 1) statt. Mehr als 4800 Fans werden erwartet. Gäste erwartet eine All-you-can-eat-and-drink-Pauschale, Livemusik und sechs 55-Quadratmeter-Leinwände.Tickets zwischen 49 und 113 Euro.

Etwas feiner wird es wohl im Hotel Marriott (1., Parkring 12a). Von 21 Uhr und bis Spielende wird das Buffet drei Mal neu gedeckt – mit Klassikern der amerikanischen Küche: Hot Dogs, Zwiebelringe oder Apfelkuchen. Softdrinks und Bier inklusive. Tickets kosten hier 68,70 Euro. Dafür sieht man mit etwas Glück einen Spieler der Vienna Vikings.

Auch die Admiral Arena (2., Perspektivstraße 141) präsentiert sich am Sonntag zünftig Amerikanisch. Gästen werden Pulled Pork Burger, Mac’N’Cheese, Chicken Wings oder Maiskolben serviert. Die Desserts sind nicht weniger klassisch: Apfelkuchen, Cheesecake und Brownies. Eintritt ab 65 Euro.

Der Hotspot für studentische Football-Fans: Die Aula der Technischen Universität (4., Karlsplatz 13) , die Wiener Super Bowl Party. In den Pausen können sich die Gäste beim Beerpong (Geschlicklichkeitstrinkspiel) verausgaben.

Und für all jene, die den Sport einmal selbst ausprobieren möchten:

In Wien ist man da sowohl bei den Vienna Vikings als auch bei den Danube Dragons an einer guten Adresse. Beide Teams stellen je eine Mannschaft in Österreichs höchster Liga und sind auch in der Jugendarbeit sehr aktiv. In Österreichs höchster Liga spielen auch die Rangers Mödling. Weitere Informationen finden Sie unter: www.football.at.