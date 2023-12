Kein "Häf´n" konnte ihn halten: "Ausbrecherkönig" wieder freier Mann

Nächste Woche soll der 65-jährige Leitner, der in seiner langen "Karriere" fünfmal aus einem Gefängnis ausbrach, am Bezirksgericht Bozen zur Vorverhandlung im Verfahren gegen ihn erscheinen, weil er in der Nacht vom 17. September 2021 in Bozen-Süd Schüsse auf das Auto einer Prostituierten abgegeben hatte.

Nach diesem Vorfall war der "Ausbrecherkönig" festgenommen worden. Die Verteidigung werde beantragen, das Verfahren für mindestens ein Jahr auszusetzen, da er nicht verhandlungsfähig sei, hieß es.

