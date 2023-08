Suche nach Opfern von Krypto-Plattform "Cortana World"

"Wer Finanzgeschäfte über diese Plattform abwickelt, läuft Gefahr, viel Geld zu verlieren", warnte die Plattform "watchlist internet" bereits im Februar diesen Jahres. "Cortana World" ist eine Online-Handelsplattform, auf der Krypto- und Forextrading angeboten wird. Forex (kurz FX) ist die Abkürzung für Foreign Exchange, zu Deutsch Devisenhandel.

Die genannte Krypto-Plattform "Cortana World" steht nun im Verdacht, schweren gewerbsmäßigen Betrug begangen zu haben und mindestens 15 Opfer in Österreich um ihr Geld gebracht zu haben. Das gab das Bundeskriminalamt am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Gegen die beiden CEO’s der Krypto-Plattform wird nun ermittelt.

