Suchaktion in Vorarlberg: Abgängiger Wanderer schlief in Hütte

Ein vermeintlich abgängiger Wanderer hat am Donnerstag eine Suchaktion im Bereich der Silvretta-Bielerhöhe ausgelöst. Weil der Mann nicht wie erwartet bei der Wiesbadener Hütte angekommen war, verständigte der Hüttenwirt die Einsatzkräfte. Zu Mittag tauchte der Vermisste jedoch zur Überraschung des Wirts in der Gaststube auf. Der 34-jährige Deutsche gab an, er habe die Hütte in der Nacht erreicht und sich schlafen gelegt, so die Vorarlberger Polizei.

Rat des Bergführers ingnoriert

Der Wanderer war am Mittwoch gegen 19.00 Uhr entgegen des Rats des Wirtes und eines Bergführers gegen 19.00 Uhr vom Gasthaus "Piz Buin" in Richtung der Wiesbadener Hütte aufgebrochen. Gegen 7.00 Uhr früh erkundigte sich der Wirt beim Hüttenwirt nach dem Wanderer.