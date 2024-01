Sturm: Mit 100 km/h über Niederösterreich

Die angekündigte Sturmfront zeigte ab Mittwoch Mittag vor allem in Niederösterreich Wirkung: In den Abendstunden musste sogar die Semmering-Schnellstraße gesperrt werden. Sechs Pkws wurden beschädigt. Nach dem Tunnel Grasberg sind große Steine beziehungsweise Felsenauf die Fahrbahn gestürzt.

Schon am Mittwochnachmittag hatte sich die Situation in weiten Teilen Niederösterreichs und Oberösterreichs zugespitzt. Der Sturm hat ab 16 Uhr zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen besonders in den Bezirken Mödling, Baden, Wiener Neustadt und Neunkirchen geführt.

Es wurden Windböen um 100 km/h gemessen, die Stadt Wiener Neustadt galt am Abend als Spitzenreiter mit einer Windgeschwindigkeit von 103 km/h. Kurz zuvor waren in der Bezirkshauptstadt noch 18 Grad gemessen worden.