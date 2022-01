Sturm fegt über Österreich

Wetterwarnung für weite Teile Österreichs: In Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, im Nordburgenland und in der Obersteiermark sind Sturmböen von 70 bis 110 Kilometer pro Stunde möglich. Der Schwerpunkt der Wetterwarnung liegt laut Zamg im Nordosten des Landes. Zu Mittag bzw. am frühen Nachmittag soll der Sturm seinen Höhepunkt erreichen.

Auf den Bergen werden durch Sturmtief Nadia sogar Orkanböen von bis zu 130 Kilometer pro Stunde befürchtet.

Nur im Süden Österreichs gibt es wenig Wind und sogar ein wenig Sonne. In Vorarlberg, aber auch in Salzburg kann es Regenschauer geben.

Die Temperaturen reichen von 2 bis 7 Grad, im Süden sind sogar 13 Grad möglich.

Stromausfälle

Das Strumtief hat in der Nacht außerdem zu Stromausfällen in Oberösterreich geführt. Diese wurden aber inzwischen wieder behoben.