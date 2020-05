Studienreise endete im Ambulanz-Jet

Ein Pharmazeut erlitt einen Wirbelbruch, eine Gerichtspsychiaterin innere Verletzungen, eine Pensionistin aus Niederösterreich einen Schulterbruch. Sie sah das Unglück kommen, rief ihrem Mann noch zu: "Jetzt kracht’s". "Dann zersplitterte schon die Windschutzscheibe", erzählt Pensionist Kurt Jirka dem KURIER: "Wir saßen in der letzten Reihe; die Koffer hinter uns drückten uns zu Boden."

Es passierte am 29. September, dem 4. Tag der für zehn Tage geplanten Studienreise in Gori, dem Geburtsort des sowjetischen Diktators Josef Stalin. Im Minibus mit 15 Plätzen saßen hinten die zehn Österreicher und vorne, neben dem Lenker, der örtliche Reiseleiter.

Der Lenker eines entgegen kommenden Klein-Lkw, der an dem Tag bereits um zwei Uhr früh mit seiner Ladung losgefahren war, schlief am Steuer ein und prallte frontal gegen den Minibus der Reisegruppe. "Alle sind im Bus auf dem Boden herumgekugelt, von außen hat man uns dann befreit", sagt Kurt Jirka.

Bernhauser erzählt, dass man ihn und seine Frau in ein Provinzkrankenhaus brachte, in dem man nicht einmal für saubere Blutkonserven garantieren konnte. Ein georgischer Bekannter brachte ihn dann mit seinem Privatwagen in die Uniklinik nach Tiflis.

Zwei Schwerverletzte wurden per Flugambulanz in österreichische Spitäler transferiert. Das Ehepaar Bernhauser kehrte am Montag nach Wien zurück, der Anwalt kontaktierte umgehend den Daimler-Konzern. Er verlangt, abgesehen von Schadenersatz, die Rückholung der betreffenden Bauserie des Mercedes Sprinter-Modells in die Werkstätten. Die Sitze seien mangelhaft verankert gewesen. Daher seien sie aus der Halterung gerissen worden und samt den darin angegurteten Passagieren nach vorne gestürzt.