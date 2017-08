Studie: So gefährlich ist der Stress im Häfen

Als im Frühjahr 2014 einem Justizwachebeamten in der Haftanstalt Stein Verwesungsgeruch aus einer Zelle entgegen wehte und die vollkommene Verwahrlosung eines 74-jährigen Häftlings entdeckt wurde, rückte der Strafvollzug in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Es wurden Schuldige gefunden und drei Beamte suspendiert, die Suche nach Ursachen und eine Debatte über die angespannte Situation der Justizwache blieben jedoch aus.

54 Prozent Fremde

Die Psychotherapeutin und evangelische Theologin Rotraud Perner untersuchte für eine Studie den Stress der Justizwachebeamtenschaft zu einer Zeit, zu der sich die Population der Gefangenen deutlich verändert hat: 54 Prozent der rund 9000 Häftlinge in Österreich sind Ausländer, der überwiegende Anteil davon stammt aus Ländern, die nicht zur EU gehören. Die Studie zeigt auch auf, welche Maßnahmen zur verbesserten Salutogenese (Wechselwirkung der Risiko- und Schutzfaktoren auf den Gesundheitsprozess) erforderlich wären.

Im Mai/Juni 2016 wurden Mitarbeitern aller niederösterreichischen Justizanstalten (81 Prozent davon Justizwachebeamte, der Rest verteilt sich auf Psychologen, Sozialarbeitern, Medizinern) Fragebögen zu Stress- und Belastungsfaktoren übermittelt, dazu wurden auch persönliche Gespräche geführt. Die Ergebnisse können als Querschnitt auf Justizwachebeamte in anderen Bundesländern umgelegt werden. Was auffällt: Männer (74 Prozent) schätzen ihr berufliches Belastungsniveau subjektiv deutlich schlechter ein als weibliche Beamte. Die Frauen fanden die Insassen kooperativer, fühlten sich in der Justizanstalt ausreichender gesichert und von Vorgesetzten wertschätzender behandelt.

Foto: Grafik: Schimper/KURIER, Quelle: R. Perner 71,5 Prozent der befragten Bewacher und Betreuer von Häftlingen fühlen sich im Job stark bis sehr stark gestresst, 21 Prozent gar nicht oder gering, 7,5 Prozent liegen in der neutralen Mitte. Der Belastung begegneten die meisten Befragten mit Ablenkung, gefolgt von Herunterspielen. Auf Alkohol oder Medikamente sowie sportliche Betätigung als Ausgleich greifen sie sehr wenig zurück. Während 70 Prozent meinen, die Häftlinge würden die ihnen angeschafften Aufgaben brav erledigen, kreuzten nur 36 Prozent die Frage mit Ja an, ob die Insassen Vorschriften und Regeln im Häfen befolgen. Der ganz überwiegende Teil der Justizbediensteten (89 Prozent) bemängelt, dass die ausländischen Insassen keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben.

Dass im Strafvollzug Kollegen und Vorgesetzte an einem Strang ziehen und die gleichen Ziele verfolgen würden, unterschreiben nur 13,5 Prozent. 58 Prozent sind der Ansicht, der Dienstgeber (Justizminister) fälle seine Entscheidungen oftmals nach politischer Opportunität. Und nur 38,8 Prozent können sich mit seinen Zielen identifizieren. Persönliches Engagement findet offenbar weder bei Kollegen Anerkennung (64,5 Prozent verneinen diese), noch bei Vorgesetzten (54 Prozent verneinen).

Rotraud Perner und die Mitarbeiter an der Studie orten als "roten Faden" im System die Sicherheit. Für die Gesellschaft heiße das, Personen wegzusperren, die ihr Sicherheit nehmen.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER "Für die Personen aber, die beruflich dafür zu sorgen haben, dass auch in der ,Sicherheitsverwahrung‘ für alle ,im Bau‘ Sicherheit besteht, heißt es das noch lange nicht." So würden Zellen nur in Notfällen bei Raufereien oder – in letzter Zeit häufig – absichtlich gelegten Bränden geöffnet, bei Überbelag (bis zu acht Männer in einer Zelle) seien zwei Bewacher in der Minderzahl. Unter diesen Umständen seien Leibesvisitationen kaum durchführbar und der Einschluss in die Zellen ohne Betreuung bereits knapp nach oder freitags sogar vor Mittag sowie das Austeilen des Abendsessens bereits um 16.30 Uhr der Personalknappheit bzw. den Dienstplänen geschuldet.

Keine Transparenz

Rotraud Perner vermisst eine Analyse der Arbeitsabläufe sowie Transparenz und Kommunikation der Vollzugs- und Therapiepläne unter allen Bediensteten wie auch den Untergebrachten in den Anstalten. Das würde helfen, den "propagierten Willen, bestimmte Menschen im Sinne der Vollzugslockerungen eine Realbewährung zu ermöglichen, erkennbar und motivierend zu machen."

Beklagt wird in der Studie auch die mangelnde medizinische Ausbildung von Wachekommendanten, die etwa bei behaupteten Brustschmerzen von Insassen sofort riskante Entscheidungen treffen müssen. Dazu können sie in der streng geheimen EDV nicht einmal Einsicht in Gesundheitszustand und Behandlung von Insassen nehmen, "was Irreführungen und Täuschungen fördert".