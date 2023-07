Stromausfälle und umgestürzte Bäume: Sturm forderte die Feuerwehr

Stromausfälle in Oberösterreich

Dass es auch in Oberösterreich derartig wettert, wurde so eigentlich nicht prognostiziert. In der Nacht auf Mittwoch sind die Feuerwehren des Landes etwa 500 Mal ausgerückt. Bis auf den Süden war beinahe das ganze Bundesland von den Unwettern betroffen.

Bei einer Sturmgeschwindigkeit von mehr als 100 km/h war einer der Haupteinsatzgründe, dass einzelne Dächer abgedeckt wurden. Auch viele umgestürzte Bäume mussten beseitigt werden. In Wels stürzten mehrere Bäume auch auf geparkte Autos. In Enns wurde durch den Sturm eine Stromleitung beschädigt und es kam in einer kleineren Firma zu einem Brand. In einigen Gebieten kam es zudem zu Stromausfällen.