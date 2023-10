Streit mit Nachbarn eskaliert: Jugendlicher in Kärnten mit Messer verletzt

Zu einem Streit um Geld unter Nachbarn ist es Samstagfrüh in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt gekommen, wie die Polizei in einer Aussendung am Montag mitteilte. Dabei hat eine 21-Jährige ihrem 18-jährigen Nachbarn das Messer ihres gleichaltrigen Lebensgefährten seitlich in den Rücken gerammt.

Stark alkoholisiert

Das Opfer wurde ins Spital, die Frau in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Beteiligten konnten aufgrund der starken Alkoholisierung erst am Sonntag einvernommen werden.

➤ Zeitumstellung, Mondfinsternis, Staus: Was uns diese Woche erwartet