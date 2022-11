Unbekannter verletzte 46-Jährigen in Salzburg mit zerbrochenem Glas

Die Polizei wurde gegen 4.30 Uhr alarmiert: Zwei Männer dürften sich kurz davor eine blutige Auseinandersetzung geliefert haben. Ein 46-Jähriger war von einem bislang Unbekannten mit einem zerbrochenen Glas im Halsbereich verletzt worden. Dabei erlitt der Mann mehrere Schnitt- und Stichwunden und musste schwer verletzt im Bereich eines Lokals am Giselakai erstversorgt werden. Das Opfer wurde anschließend in die SALK gebracht und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige hatte bereits die Flucht ergriffen. Auch von der Tatwaffe gab es vorerst keine Spur.

"Das Motiv für die Tat ist noch nicht bekannt", sagt Polizeisprecherin Karin Temel auf KURIER-Nachfrage. Die Spurensicherung wurde angefordert. Das Landekriminalamt Salzburg ermittelt.