Straßentunnel in Dürnstein: Angst vor Total-Blockade

Erstaunlich gut funktioniert bisher die Umleitung der Autos vom gesperrten Straßentunnel in Dürnstein in der Wachau auf die provisorische Ausweichstrecke: Den Treppelweg am Donauufer. Allerdings: Immer wieder versuchen Schwerfahrzeuge, sich trotz Fahrverbots durchzuschummeln.

Die Sorge der Wachauer ist, dass zwei überdimensionierte schwarze Schafe an der Engstelle zusammen kommen und in der Hauptverkehrszeit alles steht.