Strafmandate für mehr Jugendschutz

Nicht nur Ermahnung und Anzeige sind möglich. Das neue steirische Jugendschutzgesetz sieht auch vor, dass Jugendliche, Eltern und Wirte, die gegen die Regelung verstoßen, sofort Strafe zahlen müssen. Dies erläuterte am Dienstag Jugend-Landesrat Michael Schickhofer ( SPÖ) in Graz. Das Gesetz tritt bereits mit 1. Oktober in Kraft.

Durch den erweiterten Strafenkatalog und einem Vorgehen ähnlich wie bei Verkehrssündern soll das Regelwerk wirkungsvoller werden, betonte Schickhofer. „Derzeit bleibt es bei kleineren Übertretungen bei Ermahnungen, und auf Anzeigen folgt meist ein langes Behördenverfahren“, sagte der Landesrat. Mit den „ Strafmandaten“ beim Jugendgesetz betrete man in Österreich Neuland, versicherte Schickhofer: „In einem halben Jahr wollen wir evaluieren, ob die Strafen zu hoch oder zu niedrig sind.“