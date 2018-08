Stormchaser: Die Jagd nach dem Sturm

All das und noch mehr lernen die „Trusted Spotter“, die sich beim ZAMG ausbilden lassen. „Das ist ein Programm, das wir Wetterbegeisterten anbieten. Leute bekommen eine Grundeinschulung über Gewitter und andere Phänomene. Wenn sie etwas melden, wissen wir, dass es verlässlich ist.“ Kaltenberger hält im Rahmen des Programms selbst Vorträge zu Tornados, in denen Zuhörer den Unterschied zu den wesentlich häufigeren Trichterwolken lernen. So muss Bodenkontakt und eine durchgängig ausgebildete Rotation sogenannter Superzellen vorhanden sein, um von einem Tornado zu sprechen. Dabei handelt es sich um Gewitterzellen, die in unterschiedlichen Höhen, durch unterschiedliche Luftströmungen in Bewegung versetzt werden. Derartiges Hintergrundwissen sei aber nicht notwendig, um etwas beizutragen. Ganz allgemein möchte Kaltenberger alle ermutigen, die ein außergewöhnliches Wetterschauspiel beobachten, dieses zu melden.