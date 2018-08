Fokus auf den perfekten Kugelblitz

Das Spektakel festzuhalten, ist aber nicht ganz einfach, da es im Umfeld von Gewittern und oft nach Blitzen auftritt, an sich aber geräuschlos verläuft oder lediglich von einem anfänglichen Zischen begleitet wird. Hinzu kommt, dass der Durchmesser meist weniger als einen Meter ist und die Lebensdauer lediglich ein paar Sekunden beträgt. Dennoch gab es allein in Österreich mehr als 250 dokumentierte Fallberichte. Oft zum Schrecken der Beobachter, denn teilweise sollen die runden Gebilde wegrollen, sich entlang von Bahnen in der Atmosphäre – also schwebend – bewegen oder sogar Fenster durchdringen. Laut Kaltenberger sei die Gefahr der gelb-rötlichen Glühbällchen allerdings gering, so lange der direkte Kontakt vermieden wird. Oft verschwinden sie genauso geräuschlos wie sie gekommen sind, manchmal auch mit einem Knall.

Österreich ist in der Erforschung von Kugelblitzen sehr aktiv. Eine österreichische Forschergruppe fand erst dieses Jahr heraus, dass nach amperestarken positiven Blitzeinschlägen häufiger Kugelblitze beobachtet werden. Die heimische Forschung ist weiterhin an Sichtungen interessiert. Fallmeldungen können an rainer.kaltenberger@zamg.ac.at geschickt werden.