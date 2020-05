Stolpersteine werden versiegelt

Erst war es Teer, dann schwarzer Lack und rosa Farbe – jetzt wurde ein Stolperstein in der Stadt Salzburg mit einem goldenen Lackstift verunstaltet. Der Stein wurde erst im Mai am Max-Ott-Platz verlegt. "Es nimmt kein Ende in dieser Stadt", sagt Ingeborg Haller vom Personenkomitee Stolpersteine. Die kleinen Denkmäler für NS-Opfer sind seit dem Sommer des Vorjahres immer wieder Ziel von rechtsradikalem Vandalismus geworden.

Nicht nur das: Im Winter wurden der Davidstern vor einer Synagoge mit gelber Farbe und das Denkmal am Kommunalfriedhof mit einem Schriftzug beschmiert, im Mai wurde das gläserne Euthanasie-Denkmal im Kurgarten zerstört. Diese Fälle sind noch immer ungeklärt. Haller nimmt Polizei und Justiz in die Kritik: "Es muss mehr Druck ausgeübt werden, sonst geht das als Lausbubenstreich durch."

Für das Landesamt für Verfassungsschutz gestaltet sich die Aufklärung schwierig, erklärt Karl-Heinz Wochermayr: "Wir ermitteln auch in der rechtsradikalen Szene, aber ohne Zeugen oder Videobeweise fehlen entscheidende Anhaltspunkte." Die Vandalismus-Serie vom Sommer sei bereits geklärt. Die mutmaßlichen Täter, 20 und 21 Jahre alt, warten auf ihren Prozess. Insgesamt dürften sie 58 Steine beschmiert haben.