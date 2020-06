Stolperstein-Schmierer muss fünf Jahre ins Gefängnis

Aus Überzeugung und Frust, um zu provozieren oder schlicht, weil ihnen fad war, haben zwei junge Männer im Jahr 2013 in der Stadt Salzburg immer wieder rechtsradikale Parolen auf Hauswände geschmiert und Stolpersteine verunstaltet. „Ich dachte, wir Österreicher, wir Arischen, müssen uns verteidigen. Ich war so naiv zu glauben, dass mir der Staat nichts anhaben kann“, sagte der 21-jährige Patrick G. bei seinem Prozess wegen Wiederbetätigung am Landesgericht Salzburg aus.

Der Staat kann: G. wurde nach vier Verhandlungstagen am Freitag zu fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt. Sein Komplize, der 22-jährige Wolfgang L. fasste vier Jahre aus, davon wurden ihm allerdings drei Jahre bedingt nachgesehen.