Stiefkind Kindergarten

Cornelia Wustmann, Professorin an der Universität Graz, ist die Inhaberin des österreichweit ersten und einzigen Lehrstuhls für Frühkindpädagogik. Auch sie sagt: "Nur ein Bakip-Abschluss reicht nicht mehr, um den pädagogischen Anforderungen zu entsprechen." Das Jobprofil der Kindergartenpädagogen würde jedoch falsch wahrgenommen, sagt sie: "Man meint, im Kindergarten tut man das, was Hausfrauen oder Mütter eben tun. Das ist nur scheinbar so, es ist weitaus mehr zu leisten. Diese Unterschätzung schwingt aber auch in der Debatte um die Bezahlung mit." Was Wustmann ebenfalls vermisst: Bundesweit einheitliche Regelungen für Weiterbildung. "Zum Beispiel für fünf Bildungstage pro Jahr, die auch in der Arbeitszeit absolviert werden können."



Noch ist die Weiterbildung per Landesgesetz geregelt. So sind in der Steiermark zwölf Stunden pro Woche für Vorbereitung und Weiterbildung vorgesehen; in Wien sind in öffentlichen Einrichtungen zwei Weiterbildungstage pro Jahr geplant, bei privaten gibt es keine Vorschrift. Raphaela Keller vom Dachverband der Kindergarten- und Hortpädagoginnen kritisiert, dass die Weiterbildung oft in der Freizeit und auf eigene Kosten stattfinde. "Es muss ein Recht auf Weiterbildung geben", sagt sie. Diese sollte von PHs durchgeführt werden- und nicht, aus Kostengründen, von den Einrichtungen selbst. Keller wirft Ministerin Schmied eine "Verzögerungstaktik" bei der Reform vor: Diese hätte viel rascher umgesetzt werden können. Aber: "Es fehlt die Ernsthaftigkeit in der Politik, die besten Bedingungen für die Bildung der Jüngsten aufzubauen."