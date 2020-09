Stichwahl: SP gewinnt in Bregenz - Ermittlungen in Bludenz

In sechs Vorarlberger Gemeinden schritten die Bürger am Sonntag zu den Urnen. Nach der Gemeinderatswahl galt es in Bregenz, Lech, Lochau, Bludenz, Hard und Feldkirch, Stichwahlen ums Bürgermeisteramt auszufechten. Die ÖVP verliert gleich vier Bürgermeisterämter – auch jene in der Landeshauptstadt sowie im Nobel-Skiort Lech. Die Grünen können erstmals im Ländle einen Ortschef stellen. In Bludenz ermittelt die Polizei wegen angeblich gefälschter Unterschriften auf Wahlkarten.

In Bregenz übernimmt nach 30 Jahren mit Michael Ritsch wieder ein SPÖ-Politiker das Amt des Bürgermeisters. „Mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet“, sagt er. Zum vierten Mal stand der SPÖ-Landtagsabgeordnete dem Langzeit-ÖVP-Stadtchef Markus Linhart gegenüber. 51,67 Prozent der Stimmen entfielen auf den SPÖ-Kandidaten – eine Sensation im von der ÖVP geprägten Vorarlberg. Sein Landtagsmandat für die SPÖ will Ritsch abgeben, um sich auf die Arbeit in der Gemeinde zu konzentrieren. Sein Kontrahent nahm das Ergebnis zur Kenntnis. Ob Linhart, der seit 1997 im Amt war, weiter in der Gemeindepolitik tätig sein werde, habe er sich noch nicht überlegt.