„Stichwahl in der Stadt könnte Lotterie werden“

Wie wichtig jedes Kreuzerl sein kann, zeigen die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Landesstatistik: In sechs Gemeinden hat jeweils eine Stimme über Sein oder Nicht-Sein entschieden. So verlor Hans Krüger, Bürgermeister von Anif, wegen nur einer Stimme das elfte Mandat für seine unabhängige Liste (KRÜ) und damit die absolute Mehrheit.

Die FPÖ hatte in mehreren Fällen das Nachsehen. Besonders schmerzlich ist der Verlust in Salzburg-Stadt: Wegen sechs Stimmen mussten die Freiheitlichen den Stadtrat an die Neos abgeben.