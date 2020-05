Steuerfahndung klopfte bei Bordellen an

Auch die Finanz hat ein Auge auf das Rotlicht – das mussten nun zwei Bordellbetreiber feststellen. Bei einer zweitägigen Razzia wurden ihre Etablissements in Wien, Niederösterreich, Salzburg und Tirol von der Steuerfahndung gründlich gefilzt. Die Verdächtigen und ein Gastronomie-Betrieb, der die Lokale mit Getränken versorgte, sollen insgesamt 7,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben.

Schon bei den vergangenen Steuerprüfungen der Betriebe schöpften die Fahnder Verdacht. Schlussendlich gab es noch einen Hinweis eines Rotlicht-Mitbewerbers, dass in den fünf Lokalen nicht alles mit (steuer)rechten Dinge zugehen würde. Konkreter Vorwurf: Es sollen unter der Hand Eintrittsgelder kassiert und Zimmer vermietet worden sein. Zudem sollen die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf in Millionenhöhe nicht in der Buchhaltung vermerkt, also „schwarz“ eingenommen worden sein.

In der vergangenen Woche schwärmten die Steuerfahnder aus. Sie statteten den Betrieben (Sauna-Clubs, Table-Dance-Bars und Bordelle) und auch dem Gastronomie-Betrieb einen unangekündigten Besuch ab. Gleichzeitig wurden auch die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht.