Stephansdom wird zum Mittelpunkt für Charity-Veranstaltung von Gery Keszler

„Mister Life Ball“ ist zurück: Bei der von Gery Keszler inszenierten Charity-Show zugunsten der Corona-Hilfe am kommenden Freitag werden mehr als 50 Künstler dabei sein. Im Stephansdom und auf der Bühne davor wird der Umgang von Österreichs Vorfahren mit Krisen und großen Herausforderungen im Laufe der letzten sieben Jahrhunderte inszeniert. Der Dom wirkt als symbolischer Mittelpunkt der Show „Austria for Life“, wurde am Montag bekannt gegeben.

Stephansplatz wird verdunkelt

Dazu wird der Stephansplatz verdunkelt, damit Teile der Show auf eine 200 Quadratmeter großen LED-Videowand an der Front des Doms projiziert werden können. So wird etwa durch Animationen auf der Fassade bis hin zur Turmspitze der Dombrand vom 12. April 1945 in Erinnerung gerufen. „Ziel der Show ist die Sensibilisierung und Emotionalisierung unserer Solidarität in Zeiten der Pandemie, aber auch die Wissensvermittlung über die vergangenen Krisenzeiten dieses Landes und unser Umgang damit. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten“, sagte Keszler.

Bei dem Spektakel wird die Geschichte Österreichs und seiner Widerstandskraft erzählt. So lässt etwa Maria Happel Kaiserin Maria Theresia, die sich bereits für die Pockenimpfung in der Monarchie eingesetzt hat, lebendig werden. Die gesammelten Spenden kommen der Hilfsorganisation „Österreich hilft Österreich“, einem Dachverband von Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe, zugute.