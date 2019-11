Steirischer Fleischskandal riss Schlachthof in Insolvenz

Der Fall flog durch eine Anzeige der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Mitte September auf, die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln. Ende Oktober gab es eine Hausdurchsuchung, Fleischproben wurden gezogen, der Betriebsleiter wurde festgenommen.

Die Veterinärbehörde ordnete am 25. Oktober an, die Firma müsse das an rund 40 Kunden geschickte Fleisch zurückholen. Auch damit begründete der Schlachthof nun seine Insolvenz, die am Donnerstag bekannt wurde.

Betroffen sind laut KSV1870 152 Gläubiger, 26 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Wie hoch die Überschuldung ist, stand am Donnerstag noch nicht fest. Fix sei aber, dass ein "Fortbetrieb derzeit nicht möglich ist", wie es seitens des Schlachthofes hieß.