Ungenießbares Fleisch: Schlachthof muss es zurückholen

Jener Schlachthof, der als ungenießbar eingestuftes Schweine- und Rindfleisch regulär verkauft haben soll, muss diese Ware nun zurückholen. Die Fachabteilung Gesundheit der steirischen Landesregierung ordnete das am Donnerstag per Bescheid an.

Der Betrieb selbst ist nach wie vor geöffnet. Für eine behördlich verhängte Schließung reichten laut Landesregierung die Vorwürfe nicht, so unappetlich diese auch sein mögen. Am Dienstag erfolgte auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Graz eine Durchsuchung des steirischen Unternehmens: Dabei wurden Fleischproben gezogen sowie das noch gelagerte Fleisch gesperrt, es darf nicht mehr ausgeliefert werden.

Tipp von Mitarbeiter

Angezeigt wurde der Fall im September von der Bezirkshautpmannschaft Leibnitz, die wiederum dürfte einen Tipp von einem Mitarbeiter des Schlachthofes bekommen haben. Demnach sollen Fleischteile statt in der Tierkörperverwertung zu landen in den regulären Verkauf geraten sein. Einwandfreie Ware von Rind und Schwein sei mit diesem Fleisch vermischt worden. Vorsätzlich, wie der Vorwurf der Anklagebehörde lautet: Sie ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges, der Betriebsleiter wurde festgenommen.