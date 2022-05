Steirische Caritas hatte „ein extrem herausforderndes Jahr“

80.200 warme Mahlzeiten gab das Team des „Marienstüberls“ in Graz im Vorjahr aus. Eine beachtliche Menge: Das waren um 20 Prozent mehr Portionen als im Jahr zuvor – und das noch ohne Teuerungswelle, die die Menschen derzeit erfasst.

„2021 war ein extrem herausforderndes Jahr“, merkt Herbert Beiglböck, Caritas-Direktor in der Steiermark, an. Nicht nur für die Kunden und Klienten, sondern auch für die Hilfseinrichtung selbst: Die Caritas musste in der Bilanz ein Minus von 400.000 Euro hinnehmen. Geld aus dem Notfallfonds für Non-Profit-Organisationen gab es keines, denn die Institution hatte mehr Umsatz. „Es ist nun einmal so, dass eine Hilfsorganisation in einer Krisensituation wächst“, begründet Beiglböck. „Steigende Umsätze waren aber ein Ausschließungsgrund. Ich bin trotzdem dankbar, dass wir dieses Jahr wirtschaftlich mit einem kleinen blauen Auge überstanden haben. “