Steirerin (83) mit Kautions-Trick um etliche tausend Euro gebracht

Die Frau aus Kapfenberg im Bezirk Bruck-M√ľrzzuschlag hatte am Dienstag zu Mittag einen Anruf von einem angeblichen Anwalt erhalten. Der laut Polizei ohne Akzent sprechende Mann sagte, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind get√∂tet worden sei.

"Bankmitarbeiter" holte Bargeld ab

Um die Seniorin noch mehr unter Druck zu setzen, redete auch die "Ehefrau" des angeblichen Anwaltes am Telefon auf sie ein. Die Betr√ľger k√ľndigten an, dass ein "Bankmitarbeiter" am Nachmittag k√§me, um das Geld f√ľr die Kaution abzuholen. Die Frau √ľbergab diesem einen f√ľnfstelligen Euro-Betrag in bar.

Als sich die 83-J√§hrige am Mittwoch bei der Bank erkundigen wollte, realisierte sie, dass sie Opfer von Betr√ľgern geworden war. Die Kapfenbergerin erstattete dann Anzeige.