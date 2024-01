Drei Jugendliche bei Zimmerbrand in Graz verletzt

Inkompetenz beim Kochen scheint die Ursache eines Zimmerbrandes in Graz gewesen zu sein, bei dem am Mittwochnachmittag drei Jugendliche im Alter von 11, 13 und 16 Jahren verletzt wurden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, musste die Berufsfeuerwehr Graz in der Wohnung eines 16-Jährigen löschen. Brandursache dürfte ein mit Öl gefüllter Topf auf einem Herd gewesen sein.

