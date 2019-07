Steirerin nach Radunfall entführt, gefesselt und geschlagen

"Es war wie in einem schlechten Film", kommentiert die 27-Jährige am Tag danach selbst auf ihrem Facebook-Account. "Danke an alle, die mich gesucht haben. Aber ihr hättet mich nicht finden können."

Die 27-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung musste Dienstagnacht grauenvolle Stunden ertragen: Sie wurde entführt, gefesselt, geschlagen - von einem ihr unbekannten Mann. Er soll sogar versucht haben, sie zu ertränken. Nach vier Stunden in seiner Gewalt habe sie ihn überreden können, sie freizulassen. Mehr noch: Der Mann bugsierte sie in seinen Wagen und setzte sie vor ihrem Haus ab.