Steirer von Windrad getötet

Wie es genau zu dem schrecklichen Unglück am Montag in Strahlsund im ostdeutschen BundeslandMecklenburg-Vorpommern kam, ist noch unklar. Denn die Unglücksstelle ist aus Sicherheitsgründen noch immer gesperrt. In den kommenden Tagen soll ein zweiter Kran aufgestellt werden, der Sicherungsarbeiten übernehmen soll. Dann kann das Expertenteam die Unfallstelle untersuchen. Sowohl Felbermayr als auch die für den Windpark verantwortliche dänische Firma Vestas hat Fachleute entsendet. Auch die DEKRA (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein) wird im Auftrag der Polizei ein Gutachten über den Unfallhergang erstellen. Fest steht nur, dass drei Arbeiter den Arm in 90 Metern Höhe hätten fixieren sollen. Die Zeugen sind allerdings schwer geschockt.

Vollmaier stammt aus dem steirischen Ort Söding, wo er eine Frau und zwei Töchter (20 und 21 Jahre alt) hinterlässt. Die Todesnachricht verbreitete sich bereits am Montag rasch in dem Ort, weil ein Freund des Kranführers den Bericht zufällig im Internet fand.