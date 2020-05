Tausende rassistische Postkarten verschickt

Er ist nicht geständig und wurde vorerst wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz angezeigt. Mittäter hatte der alleinstehende Mann offenbar keine, es gibt keine Hinweise auf Kontakte zur Neonazi-Szene. Allerdings hat er einem rechtsextremen Internetforum in Deutschland Geld gespendet: Vor drei Wochen fiel der Mann deshalb der Justiz in Rostock auf, schildert der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher. Das deutsche Verfahren wurde nun an Graz abgetreten. Bei der Hausdurchsuchung wurden auch drei Schusswaffen gefunden.