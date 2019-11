Steirer stach auf besten Freund ein: Ein Jahr Haft

"Ich war enttäuscht, aber ich wollte ihn nie töten"

Verteidiger Wolfgang Vacarescu versuchte, den Vorfall zu relativieren: "Das Messer ist nur drei Zentimeter tief eingedrungen", erklärte er. Außerdem habe der Angeklagte selbst sofort die Polizei gerufen. "Das ist kein Totschlag und keine Notwehr, er ist schuldig wegen schwerer Körperverletzung."

Der Angeklagte erzählte, dass er seinen Freund immer unterstützt habe. "Wenn er gerauft hat, habe ich seine blutige Wäsche gewaschen, damit seine Mutter nichts merkt." Dann sei er aber maßlos enttäuschst gewesen, weil der Freund über ihn schlecht geredet habe, so seine Version. Bei einem Treffen in der Wohnung eskalierte der Streit, und als der Andere zur Tür hinaus ging, "habe ich irgendein Messer aus dem Messerblock genommen und zugestochen", schilderte er. "Ich war enttäuscht, aber ich wollte ihn nie töten", beteuerte er.

Geschworene sahen keinen Mordversuch

Eine etwas andere Geschichte als der Angeklagte erzählte das Opfer über die Freundschaft der beiden Männer. "Er ist von meiner Familie immer eingeladen worden, zu Formel-1-Rennen, Konzerten und so", schilderte er. "Er hat meiner Mutter Lügengeschichten über mich erzählt", sagte der Zeuge erbost. Dann habe er auch im letzten Moment den Urlaub in Kroatien abgesagt. "Waren Sie böse auf ihn?", fragte Richter Raimund Frei. "Ist mir komplett egal", meinte der Befragte. Seine Version der Tat sah etwas anders aus - er hatte bereits die Wohnung des Angeklagten verlassen und bückte sich nach seiner Jacke, als ihn dieser in den Rücken stach. "Ich war komplett geschockt", beschrieb der Oststeirer.

Die Geschworenen befanden, dass es kein Mordversuch, sondern eine schwere Körperverletzung war. Mit der Strafe in der Höhe von einem Jahr unbedingte Haft waren weder die Staatsanwältin noch der Angeklagte zufrieden, beide kündigten Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.