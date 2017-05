Steirer seit 2003 abgängig: 1.500 Euro für Hinweise

Das Bundeskriminalamt hat 1.500 Euro für Hinweise zum Fall Hubert Schmied ausgeschrieben. Der seit 2003 abgängige Gastwirt aus Seebach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wird nach wie vor von der Polizei gesucht, diese bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Kommende Woche wird der Fall zudem in der TV-Serie "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt.

Rätselraten um Verschwinden

Seit dem 17. Oktober 2003 wird der damals 40-jährige Gastwirt vermisst. In den Morgenstunden desselben Tages wurde er von einem Gast des Campingplatzes, der dem Vermissten gehörte, beim Verlassen des Geländes in seinem Auto gesehen. Gegen 8.15 Uhr beobachtete ihn zuletzt seine Nichte auf der Mariazeller Straße (B20) auf Höhe des Ortes Jauring in Richtung Bruck an der Mur. Der Obersteirer war in seinem schwarzen Audi 80 mit dem Kennzeichen BM-713AU unterwegs.

Cold Case

Seitdem fehlt jede Spur vom Gastwirt sowie auch von seinem Wagen. Das Bundeskriminalamt arbeitet den Fall seit 2013 neu auf. Diese sogenannten "Cold Case"-Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf die Rekonstruktion der letzten Tage des Vermissten, um ein mögliches Motiv für eine Gewalttat zu finden.