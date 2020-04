Steirer schoss mit Gaspistole auf Lebensgefährtin

Ein stark betrunkener Südoststeirer hat Sonntagnachmittag mit einer Gaspistole auf seine Lebensgefährtin geschossen und diese am Kopf getroffen. Ein Streit des Paares war dem vorausgegangen, hieß es am Montag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Während sich die 28-Jährige im Spital behandeln ließ, wurde der 31-Jährige von der Polizei befragt. Der Mann gestand den Schuss.