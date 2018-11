Steinschlag im Lesachtal: 40 Soldaten entkamen knapp

Im Lesachtal hat es am Freitag einen massiven Steinschlag gegeben, der um ein Haar 40 Soldaten des Bundesheeres getroffen hätte. Wie Bürgermeister Johann Windbichler gegenüber der APA bestätigte, hörten die Soldaten das Donnern der sich lösenden Felsen und konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen. Ein Bundesheer-Fahrzeug wurde schwer getroffen.

"Das Bundesheer arbeitete sich in Richtung Maria Luggau vor zur Abbruchstelle der Bundesstraße", erklärte Windbichler. Am Hang oberhalb lösten sich die riesigen Felsblöcke. "Es war sehr kritisch. Es hätte Tote geben können." Nach dem Vorfall wurden die Einsatzkräfte von der Stelle abgezogen, auch die Feuerwehrleute die von der Osttiroler Seite her an der Wiederherstellung der Verbindung arbeiteten.