Steinalte Schweine, Hufe und anderes Getier

Mittels Radiokarbonmethode konnten sie die kolorierten Ritzzeichnungen in der Huenul-Höhle in Patagonien neu datieren. Die ältesten „Kämme“, die – überlagert von jüngeren „Kämmen“, geometrischen Formen, Menschen und Tieren – kaum noch sichtbar waren, stammen demnach aus den Jahren um 6.200 vor Christus. Wie das Team um Guadalupe Romero Villanueva kürzlich in Science Advances schrieb, wurde das entlegene Atelier in unwirtlicher Gegend wohl mehr als 3.000 Jahre lang sporadisch aufgesucht und bemalt. Es ist damit der bisher älteste Nachweis bildnerischen Werkens in Südamerika.