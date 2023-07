Steiermark: Suche nach Mann (82) erfolglos abgebrochen

So musste Einsatzleiter Jürgen Russ von der Bergrettung Neuberg an der Mürz am Mittwochnachmittag den Einsatz vorerst beenden. Am Donnerstag wird die Suche jedoch von einer speziellen Hundestaffel fortgesetzt.

Bei der Abschlussbesprechung betonten Einsatzleiter Russ und Gebietsleiter Gerhard Holzer die hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten, großteils ehrenamtlich agierenden, Einsatzorganisationen. So stellten die Feuerwehren zum Beispiel insgesamt 14 Fahrzeige für den Transport der zahlreichen Einsatzkräfte zur Verfügung, ebenso waren ein Bergrettungs-Quad und mehrere Bergrettungsfahrzeuge im Einsatz.