Sturz über Böschung: Steirerin erfror im Bachbett

Nach dem Sturz in einen nur wenige Zentimeter tiefen Bach ist in St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) eine 44-jährige Frau erfroren. Es habe keinen Hinweis auf Fremdverschulden gegeben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Christtag unter Berufung auf die Obduktion mit.