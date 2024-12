Lawinenabgang im Salzburger Lungau: Ein Toter

Ein Wintersportler ist am Mittwoch in Mauterndorf im Lungau von einer Lawine erfasst und getötet worden. Der einheimische Variantenfahrer war laut Bergrettung mittags im Gipfelbereich des Speierecks (2.411 Meter Seehöhe) in den Radstädter Tauern abseits der Pisten unterwegs, als er um 11.25 Uhr ein Schneebrett auslöste.