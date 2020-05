Rucksack des Vermissten gefunden

Seit Juli ist die Familie des Grazers aktiv auf der Suche nach Hinweisen: In Hamburg wurden Bilder von ihm aufgehängt, im Netzwerk Facebook eine Seite eingerichtet. Max Koschuh betreut zusätzlich einen Blog auf seiner Homepage. „Wir werden weiter hoffen“, betont er im KURIER-Gespräch.

Da der Rucksack an einem Bahnknotenpunkt entdeckt wurde, vermutet er, dass Toni umgestiegen sein könnte. „Möglich, dass er seinen Rucksack vergessen hat und ihn jemand dann aus dem Zug geworfen hat.“ Die Geldbörse des 43-Jährigen war jedenfalls nicht mehr da. „Wir vermuten, dass er seine Geldtasche noch bei sich trägt.“

Die Bundeskriminalamt im deutschen Wiesbaden ermittelt „in alle Richtungen“, wie es heißt.

Unklar bleibt dennoch vorerst, was mit Toni Koschuh passiert sein könnte. So könnte der Naturliebhaber auch die Zugfahrt verworfen haben, um stattdessen entlang des Naturschutzgebietes „Grünes Band“ zu Fuß nach Graz zu wandern. Tatsächlich gab es im August Meldungen, wonach der Grazer in Niedersachsen gesehen worden sein soll.

www.koschuh.com/privat/privat.htm

www.facebook.com/wirsuchentoni